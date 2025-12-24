CONAPE abre más oportunidades para estudiar en 2026

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) se consolida como un aliado clave para que más personas puedan comenzar clases en el 2026, financiando desde carreras universitarias, posgrados, maestrías, hasta técnicos y diplomados, así como cursos de formación como certificaciones, idiomas y materias cortas, todo sin cobrar intereses durante su período de estudios.

Actualmente, Conape ofrece mayores facilidades en el tema de garantías, adaptándose a la realidad de cada persona y buscando alternativas que permitan que el financiamiento sea accesible.



Los interesados pueden informarse y comenzar su trámite a través de www.conape.go.cr.