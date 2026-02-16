Coca-Cola anuncia al primer ganador que irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa Rica empieza a vibrar con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026; por eso, Coca-Cola activó una campaña nacional que conecta con la pasión por el fútbol y premia la fidelidad de sus consumidores con una experiencia mundialista todo incluido.

Tras miles de tapas registradas y semanas marcadas por expectativa y entusiasmo, la marca reveló el primer ganador que viajará junto a un acompañante para vivir la máxima cita del fútbol internacional.

Se destacó la magnitud del premio: hospitalidad completa, entradas categoría 1 para un partido oficial, transporte y una experiencia diseñada para recordar toda la vida.

El ganador es Esteban Matamoros. Él, al recordar el momento en que recibió la llamada, confesó que la sorpresa fue total y que lo primero que pensó fue en confirmar que no se trataba de una broma. También reveló la cantidad de tapas que registró, motivado por la posibilidad de cumplir el sueño de asistir a un Mundial.

A quienes aún no han participado, envió un mensaje claro: todavía hay oportunidades y cada registro cuenta.

¿Cómo participar?

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

﻿

La mecánica es sencilla y está al alcance de todos:

Comprar una Coca-Cola con tapa dorada.

Escanear el código QR que aparece en la etiqueta.

Registrar el código alfanumérico ubicado debajo de la tapa.

Con esos pasos, los consumidores quedan automáticamente participando por premios que incluyen hospitalidad, entradas categoría 1 para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 26, transporte y una experiencia internacional completa, es decir: ¡un todo incluido!

La dinámica se mantiene activa y cada tapa dorada representa una nueva posibilidad. En palabras de la campaña: cada Coca-Cola destapa una emoción y cada emoción acerca a los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Participá por viajes dobles con Coca-Cola.



