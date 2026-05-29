Camposanto Silencio y Paz abrirá sus puertas para festival cultural sobre vida y memoria

Por primera vez en Costa Rica, un camposanto abrirá sus puertas para un festival cultural dedicado a la vida después de la vida terrenal. Se trata del Festival Flores de Colores Silencio y Paz, que se realizará en el Camposanto Silencio y Paz, en Barva de Heredia.

La actividad será este domingo 31 de mayo desde las 9 a. m.

El camposanto Silencio y Paz está certificado Carbono Neutral y la tercera etapa se ubica un kilómetro al norte de la iglesia católica de Barva de Heredia, carretera a San José de la Montaña.

Ofrecen planes familiares de servicios funerarios, capilla privada, cremación; y como novedad, cremación de mascotas. Pueden obtener más información al teléfono 2260-5543.