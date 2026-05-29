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Camposanto Silencio y Paz abrirá sus puertas para festival cultural sobre vida y memoria
El Festival Flores de Colores Silencio y Paz se realizará este 31 de mayo en Barva de Heredia, convirtiéndose en el primer evento de este tipo en un camposanto en Costa Rica.
Por primera vez en Costa Rica, un camposanto abrirá sus puertas para un festival cultural dedicado a la vida después de la vida terrenal. Se trata del Festival Flores de Colores Silencio y Paz, que se realizará en el Camposanto Silencio y Paz, en Barva de Heredia.
La actividad será este domingo 31 de mayo desde las 9 a. m.
El camposanto Silencio y Paz está certificado Carbono Neutral y la tercera etapa se ubica un kilómetro al norte de la iglesia católica de Barva de Heredia, carretera a San José de la Montaña.
Ofrecen planes familiares de servicios funerarios, capilla privada, cremación; y como novedad, cremación de mascotas. Pueden obtener más información al teléfono 2260-5543.