Cadena de comida rápida proyecta expansión y más empleo para 2026

El 2026 se proyecta como un año de continuidad y crecimiento para KFC Costa Rica.

La marca mantiene su apuesta por la expansión responsable, con la apertura de siete nuevos restaurantes y la generación de 175 empleos directos.

Los nuevos restaurantes de KFC apuestan por una experiencia moderna, cómoda y eficiente.

Con estos avances, KFC se consolida como la primera cadena de comida rápida del país en contar con kioscos digitales en el 100% de sus restaurantes y en fortalecer una experiencia que integra tecnología, personalización y conveniencia para los clientes.