Cadena de comida rápida proyecta expansión y más empleo para 2026

La marca apuesta por una experiencia moderna que integra tecnología, personalización y mayor conveniencia para los clientes.

Por Brenda Calvo 28 de enero de 2026, 19:45 PM

El 2026 se proyecta como un año de continuidad y crecimiento para KFC Costa Rica

La marca mantiene su apuesta por la expansión responsable, con la apertura de siete nuevos restaurantes y la generación de 175 empleos directos.

Los nuevos restaurantes de KFC apuestan por una experiencia moderna, cómoda y eficiente

Con estos avances, KFC se consolida como la primera cadena de comida rápida del país en contar con kioscos digitales en el 100% de sus restaurantes y en fortalecer una experiencia que integra tecnología, personalización y conveniencia para los clientes.

