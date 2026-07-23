Boutique Valesky renueva su imagen y celebra 46 años

Hay historias que se escriben con dedicación, pasión y el firme deseo de hacer sentir especiales a las personas.

Así ha sido el camino de Boutique Valesky, que durante 46 años ha acompañado a miles de mujeres en algunos de los momentos más importantes de sus vidas, ayudándolas a encontrar el atuendo perfecto para cada ocasión. Como una empresa 100 % costarricense y de tradición familiar, también ha generado oportunidades de empleo para 15 mujeres.

Su esencia ha sido reinventarse sin perder aquello que la hace única. Desde grandes pasarelas y eventos que marcaron la historia de la moda en Costa Rica hasta la selección de marcas exclusivas y una atención personalizada, Boutique Valesky ha convertido cada visita en una experiencia cercana, familiar y llena de inspiración.

Hoy, con un espacio completamente renovado en el edificio La Rambla, en San Rafael de Escazú, la boutique continúa escribiendo nuevos capítulos de su historia. Un lugar diseñado para seguir conquistando a generaciones de clientes, donde la elegancia, la innovación y el amor por la moda continúan siendo el sello que la distingue después de 46 años.