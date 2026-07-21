BN Lo Nuestro Liberia llega a Guanacaste

Del 15 al 26 de julio, el campo ferial de Liberia será sede de BN Lo Nuestro Liberia, una propuesta que formará parte de la Expo Liberia Internacional 2026 con actividades para toda la familia, emprendimientos, cultura, gastronomía y entretenimiento.

En los últimos 20 años, el BN ha acompañado los proyectos y sueños de las familias, emprendedores y empresas guanacastecas.



La Expo Liberia Internacional 2026 evoluciona hacia un formato con proyección internacional y reúne actividades agropecuarias, culturales y recreativas que reflejan el crecimiento que vive Guanacaste como uno de los principales polos de desarrollo del país.