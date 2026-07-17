BN fortalece el desarrollo sostenible con inversión y movilidad limpia

El Banco Nacional presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, donde lograron colocar más de ₡22.600 millones en financiamiento sostenible para impulsar proyectos ambientales, productivos y sociales en todo el país.



El compromiso del BN con la inclusión financiera y el desarrollo de capacidades continúa generando oportunidades para miles de personas en todo el país.

En 2025, más de 672.000 personas participaron en el programa BN Libertad Financiera, alcanzando desde su creación en 2016 a cerca de 2,5 millones de costarricenses.

Actualmente, el BN atiende a 2,8 millones de clientes, de los cuales más de 405.000 tienen acceso a crédito y 1,9 millones utilizan servicios digitales.



El BN otorgó créditos por ₡7.182 millones para 566 vehículos eléctricos. Además, sus tarjetas Débito Verde y Débito Agua han destinado recursos a la conservación de la biodiversidad y la protección de las fuentes de agua del país.