BN destinó más de ₡22.600 millones a proyectos sostenibles en 2025

El Banco Nacional presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, en el que destaca la colocación de más de ₡22.600 millones en financiamiento sostenible para impulsar proyectos ambientales.

El BN impulsa las finanzas sostenibles con iniciativas como Pura Verde, que suma 92 planes de inversión y moviliza $65 millones de la Unión Europea para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.



En el ámbito social, más de 672.000 personas participaron en programas de educación financiera y el banco reforzó el apoyo a mujeres, pymes, comunidades indígenas y zonas vulnerables, consolidando su compromiso con el desarrollo sostenible de Costa Rica.

