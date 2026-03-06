Banco Nacional tendrá créditos con beneficios especiales durante ExpoConstrucción

La ExpoConstrucción 2026 continúa reuniendo a cientos de personas interesadas en dar el paso hacia su vivienda propia, y el Banco Nacional de Costa Rica se hace presente para acompañarlas en ese proceso con asesoría y opciones de financiamiento.

Durante la feria, los visitantes pueden acercarse al stand del BN para recibir orientación de un equipo de asesores que les ayudarán a entender todo lo necesario para obtener un crédito de vivienda y avanzar con mayor seguridad hacia la compra o construcción de su hogar.



Según explicó Leticia Arguedas, directora de experiencia de marca del Banco Nacional, es importante que las personas visiten el stand porque ahí encontrarán acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

“Tenemos un equipo preparado que dedicará el tiempo que cada persona merece para comprender todo lo que implica obtener el crédito que tanto desea”, señaló.

Además de la asesoría, el banco ha preparado una experiencia especial dentro de su stand para que los visitantes puedan informarse y conocer de cerca las opciones disponibles.



Entre los beneficios que ofrece el banco durante la feria destacan el financiamiento de hasta un 95% del valor del crédito, dos años de tasa fija y una cuota aproximada de ₡7.903 por cada millón financiado, la cual ya incluye el seguro de vida y el seguro de construcción.



Las personas interesadas pueden visitar el stand del Banco Nacional durante ExpoConstrucción 2026, así como acercarse a cualquiera de las 152 oficinas del banco en todo el país, para recibir más información sobre las alternativas de financiamiento disponibles.



La invitación se mantiene abierta desde ahora y hasta el domingo 8 de marzo, para que más familias puedan avanzar hacia el objetivo de tener casa propia.