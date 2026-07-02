Banco Nacional invierte ₡55 millones contra incendios forestales

El Banco Nacional destinó ₡55 millones en capital semilla no reembolsable para fortalecer el Programa de Prevención y Control de Incendios Forestales en Artola de Sardinal, Guanacaste, una de las zonas más vulnerables a este tipo de emergencias.

La primera etapa contempló una inversión de ₡40 millones para la creación de las instalaciones y el equipamiento básico, mientras que una segunda fase sumó ₡15 millones para construir un garaje y adquirir equipo complementario.



La iniciativa beneficia directamente a más de 1.200 personas, entre voluntarios, propietarios de terrenos y miembros de la brigada, y de forma indirecta a más de 20.000 habitantes del distrito de Sardinal.