BAC invita a sus usuarios a sacar más provecho de su banca digital





¿Cómo le pueden sacar más provecho los clientes de BAC a plataformas como Banca en Línea y Banca Móvil? Esa es la pregunta que hoy cobra relevancia, especialmente para quienes reciben su salario a través de esta entidad financiera.

BAC destaca que, mediante sus plataformas digitales, los usuarios no solo pueden realizar transacciones de forma ágil desde cualquier lugar, sino también tener un mayor control de sus finanzas personales.



Estas funcionalidades sobresalen en la campaña “Yo sí sé”, con la que la entidad busca informar a sus clientes sobre las distintas ventajas disponibles, tanto en el ámbito digital como en promociones y acceso a crédito.

Entre los beneficios destacan condiciones especiales para financiamiento de vivienda y vehículos, así como descuentos de entre un 20% y un 30% en restaurantes, comercios deportivos y servicios para mascotas.

La propuesta también incluye educación financiera mediante asesorías y cursos en la plataforma Finanzas Positivas, así como facilidades para viajar con opciones de financiamiento en la plataforma Mi viaje, un beneficio BAC.

De esta manera, el banco apuesta por que sus clientes no solo utilicen sus plataformas digitales, sino que realmente les saquen provecho para tomar mejores decisiones y optimizar el manejo de su dinero.