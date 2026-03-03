Avatr 11 2026 llega a Costa Rica para impulsar la movilidad eléctrica de Changan

Avatr 11 2026 llega al país oficialmente de la mano de Changan, un SUV eléctrico de alta gama desarrollado en alianza con CATL y Huawei, la compañía se une a la estrategia global de electrificación y en respuesta al crecimiento sostenido del mercado de vehículos eléctricos en Costa Rica.

Este modelo llega para clientes que buscan diseño, tecnología avanzada y alto nivel de confort, sin emisiones.

El Avatr 11 2026 destaca por su diseño vanguardista, desarrollado en el centro de diseño de la marca en Alemania. Su silueta combina la presencia de un SUV con rasgos deportivos tipo coupé, entregando una estética diferenciadora dentro del creciente segmento de eléctricos en el país.

Entre las características de Avatr 11 2026 destacan las llantas de 21 pulgadas, manillas retráctiles y sistema de iluminación LED de última generación.

El habitáculo está diseñado para ofrecer una experiencia tecnológica envolvente, con tres pantallas digitales (instrumentos, pantalla central y pantalla para copiloto), conectividad 4G, WiFi, cargador inalámbrico y sistema de audio Meridian con 25 parlantes.

El modelo incorpora tapicería en cuero Nappa antibacteriano, asientos eléctricos de 14 vías con función gravedad cero, calefacción, ventilación y masaje, luz ambiental configurable en 256 colores y techo panorámico con filtro UV.

El cliente costarricense podrá personalizar su unidad en distintas configuraciones de interior, con un tiempo estimado de entrega de cuatro a cinco meses para pedidos especiales.

El Avatr 11 cuenta con una batería CATL de 90,38 kWh que ofrece hasta 575 km de autonomía (ciclo NEDC), aproximadamente 475 km bajo ciclo WLTP.

Esta autonomía permite cubrir ampliamente recorridos urbanos, interurbanos y trayectos como San José–Guanacaste o San José–Zona Sur con una sola carga bajo condiciones reales.

En carga rápida, puede recuperar del 30% al 80% en aproximadamente 15 minutos. En carga domiciliaria, la carga completa toma menos de 10,5 horas.

El modelo incorpora seis airbags y un paquete de 20 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas: control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y trasera, mantenimiento y centrado de carril, detector de punto ciego, cámara 360° con proyección 540° y asistente de estacionamiento automático.

Con la introducción de Avatr 11, Changan fortalece su portafolio de nuevas energías en Costa Rica, apuntando a un segmento premium que demanda innovación, alto nivel tecnológico y movilidad sostenible.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de la marca con el desarrollo de soluciones eléctricas en el país, alineadas con la visión nacional de descarbonización y transición energética.

