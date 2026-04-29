Atención, fanáticos de los sabores intensos: ¡llegó la nueva Pilsen Ahumada!

La marca Pilsen sorprende al mercado con el lanzamiento de Pilsen Ahumada, una nueva cerveza tipo lager oscura que apuesta por una experiencia sensorial diferente, combinando un aroma intenso con un sabor que realmente lo acompaña. Esta edición limitada destaca por su perfil ahumado, pensado para quienes buscan algo más profundo sin dejar de lado lo tradicional.

La propuesta responde a una tendencia creciente de consumidores interesados en explorar sabores más intensos, especialmente en espacios sociales como parrilladas y encuentros entre amigos, donde la cerveza se convierte en una parte clave de la experiencia. Así, la marca mantiene su esencia cercana, pero evoluciona hacia nuevas propuestas.

Disponible a partir de abril en todo el país, en presentaciones de lata y botella de 350 mililitros, Pilsen Ahumada llega como una opción para descubrir y compartir. Con este lanzamiento, la marca refuerza su presencia en momentos de reunión, ofreciendo una alternativa innovadora que acompaña a los consumidores en nuevas experiencias de sabor.