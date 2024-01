Estos son los cuidados que debe tener si su mascota se mete al mar o a una piscina

6 de enero de 2024, 7:40 AM

En la época de verano que está iniciando, es normal que las familias visiten las playas o balnearios junto a su mascota, esto para que disfrute de refrescarse en el agua del mar o piscinas. Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones para que los perros no sufran consecuencias a causa de estas visitas y así evitar emergencias.

Giuliana Mazzero, veterinaria del Hospital Vital Vet, conversó con Teletica.com y explicó que lo primero que hay que saber es si su perro sabe nadar o no: hay razas que naturalmente lo hacen y otras que del todo no, o que por su biología es peligroso que salten al agua.

"Hay ciertas mascotas que sí saben nadar, como todos los Retriever, Labradores y Golden. Todos ellos ven un río o una piscina, se tiran y podemos dejarlos que naden; genéticamente, tienen esa capacidad; pero no todos tienen esa habilidad, entonces no los obliguemos, pero poco a poco los podemos ir introduciendo al agua, sin forzarlos, porque eso podría ser un trauma.

Hay otros que del todo no les gusta, por lo que es mejor no meterlos a las piscinas o al mar", explicó la doctora.

Como recomendación adicional, destaca que si son horas en las que el sol está muy fuerte, lo mejor es no obligar al can a entrar al agua, ya que puede ser muy cansado para él.

Con lo que respecta a los cuidados mientras se está en el agua, Mazzero detalla que a las mascotas hay que tratarlas como si fueran niños pequeños y cuidar que no se ahoguen y que no traguen mucha agua; sumado a eso, es indispensable que una vez se regrese al hogar, hotel o cabina se les bañe para quitar los excesos de sal, arena o cloro para que no sufran de alergias en la piel o en los ojos.