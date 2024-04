¿Dormir con su mascota es beneficioso para la salud?

Además, explicó que dormir o tomar la siesta con cachorros no es lo mejor, ya que el perro debe tener su espacio, porque si no surgen estos problemas de comportamientos mencionados.



El especialista en comportamiento animal subrayó que está bien dormir con su mascota, siempre y cuando no tenga problemas de conducta, esté sano y no represente un riesgo en la salud humana por alguna operación, herida o alergia que pueda tener el dueño.



Finalmente, indicó que si no quiere que su perro o gato se suba a su cama, hay que asociar esta experiencia con algo que teman. Por ejemplo, si le da miedo el sonido de una guitarra, tocar la guitarra y ponerla en la cama; así el animal entenderá que ese sitio no es para él.



Recordó que los animales tienen una memoria de medio segundo, por lo que regañarlos, o pegarles es maltrato animal, ya que los animales no entienden que hicieron mal; y que la forma correcta es por acciones como la mencionada.