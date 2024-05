¿Cómo le enseño a mi mascota a hacer sus necesidades en el lugar adecuado?

Enseñarle a una nueva mascota a hacer sus necesidades donde corresponde es vital para mantener la higiene del hogar y que el nuevo integrante de la familia aprenda disciplina.



Se dice que este proceso es más sencillo en cachorros, sean perros o gatos, aunque también es posible entrenar a mascotas en edad adulta.



Por ello, Teletica.com conversó con el veterinario Leonardo Solórzano, quien explicó cuál es la manera adecuada de acompañar a su felino o canino en este proceso.



Solórzano añadió que este proceso de aprendizaje es más rápido en gatos, y que regularmente cuando aprenden, "no vuelven a jalarse tortas", a no ser que se trate de animales con problemas de salud o que una nueva mascota llegue al hogar y por ello pretendan marcar territorio.

En el caso de los perros, el veterinario explicó que se debe "negociar" con la mascota y ser más pacientes.

Si se sigue un horario rigurosamente, es posible ver resultados en un mes o menos, aunque ese tiempo depende del animal, y es el mismo proceso para cachorros que para adultos.

​"Una buena técnica es implementar refuerzos positivos, hay tres tipos: frases de felicitación, premios y contacto físico. Si su mascota hace algo bien, se debe dar alguno de los tres refuerzos, pero alternarlos por si en algún momento no tiene galletas de premio, por ejemplo. Si el perro se orinó no lo regañe porque tienen una memoria muy corta, no saben qué hicieron mal. Lo mejor es limpiar la zona lo antes posible para que no marquen ese territorio dentro del hogar como una zona para hacer sus necesidades", subrayó el veterinario.