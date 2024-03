Yeltsin Tejeda está listo para volver al ritmo internacional con Herediano

“Fue difícil, pero estoy muy agradecido con Dios porque me dio paciencia y me hizo trabajar mucho para hoy estar de vuelta con mis compañeros, pero a lo largo de este tiempo que estuve fuera estuve contento por el gran nivel de mis compañeros que han sacado la cara por el equipo y eso me motivó mucho y me hizo ser más disciplinado con mi recuperación”, explicó en conferencia de prensa previa.