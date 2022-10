Willy Gálvez aboga porque deportistas no se automediquen

Por Adrián Fallas | 19 de octubre de 2022, 8:48 AM

El doctor Willy Galvez, experto en medicina deportiva, conversó con Teletica Deportes Radio sobre la notificación que recibió Orlando Galo de Herediano desde FIFA sobre una presunta infracción de las normas antidopaje.



Galo deberá explicarle a la FIFA por qué en la prueba antidopaje tras el partido ante Corea (2-2) arrojó la sustancia Anabolic Androgenic Steroids (AAS) / clostebol metabolite 4-chloro-3α-hydroxy-androst-4-en-17-one.

El galeno trató varios temas al respecto y los resumimos a continuación.

Sobre el clostebol, mencionó que varios atletas se han visto en aprietos por esta sustancia.

“Una de las sustancias que están generando más problemas. No va a aumentar de manera significativa o radical el rendimiento de un atleta.

“La mayor preocupación es que es un derivado sintético de la testosterona, que sí tiene un impacto muy positivo en la musculatura”, explicó.

“Sustancia prohibida es sustancia prohibida. La responsabilidad es 100% del jugador. Les pido que no tomen, no se apliquen, no usen nada si no están debidamente asesorados, así sean remedios caseros”, concluyó.

