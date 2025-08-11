EN VIVO

¡Vuelve! Hernán Medford regresa al fútbol de Costa Rica

El Pelícano está de regreso a los banquillos del fútbol nacional.

Hernán Medford, Herediano.
Por Daniel Jiménez |11 de agosto de 2025, 11:01 AM

Hernán Medford es el nuevo director técnico del Club Sport Herediano.

Así lo confirmó Jafet Soto, presidente del club, en la conferencia de prensa tras el triunfo 0-1 ante la Liga, en el estadio Morera Soto.

El Pelícano se encontraba con el Marquense de Guatemala, pero ahora retornará a un club donde ha sido feliz.

Con el Team, Medford ganó dos títulos nacionales, en 2016 y 2017, así como una Supercopa en el 2022.

Hernán llega tras la destitución de Pablo Salazar, quien fue cesado del puesto tras caer 4-2 frente al Diriangén en Nicaragua.

