¡Vuelve! Hernán Medford regresa al fútbol de Costa Rica

Hernán Medford es el nuevo director técnico del Club Sport Herediano.

Así lo confirmó Jafet Soto, presidente del club, en la conferencia de prensa tras el triunfo 0-1 ante la Liga, en el estadio Morera Soto.

El Pelícano se encontraba con el Marquense de Guatemala, pero ahora retornará a un club donde ha sido feliz.

Medford confesó que junto a Jafet Soto siempre ha hecho un buen equipo de trabajo pic.twitter.com/HYsgiI6hyj — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025

Con el Team, Medford ganó dos títulos nacionales, en 2016 y 2017, así como una Supercopa en el 2022.

Hernán llega tras la destitución de Pablo Salazar, quien fue cesado del puesto tras caer 4-2 frente al Diriangén en Nicaragua.