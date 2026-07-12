Liga Deportiva Alajuelense
¡Vuelve el fútbol nacional! Alajuelense y Herediano se enfrentan en la Supercopa
El juego será este domingo a las 5 p. m.
El fútbol nacional está de regreso este domingo con el desarrollo de la Supercopa entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.
El compromiso será a las 5 p. m. en el estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich.
La Liga llega como ganador del Torneo de Apertura 2025, mientras que el Team como el monarca del Clausura 2026.
Las entradas las puede adquirir en este enlace y estos son los precios:
Popular Oeste: ₡4.000
Popular Sur: ₡4.000
Preferencial Norte: ₡5.000
Sombra Lateral: ₡6.000
Sombra Central: ₡6.000
Platea Lateral: ₡6.000
Palco: ₡10.000