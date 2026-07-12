¡Vuelve el fútbol nacional! Alajuelense y Herediano se enfrentan en la Supercopa

El fútbol nacional está de regreso este domingo con el desarrollo de la Supercopa entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.

El compromiso será a las 5 p. m. en el estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich.

La Liga llega como ganador del Torneo de Apertura 2025, mientras que el Team como el monarca del Clausura 2026.

Las entradas las puede adquirir en este enlace y estos son los precios:

Popular Oeste: ₡4.000

Popular Sur: ₡4.000

Preferencial Norte: ₡5.000

Sombra Lateral: ₡6.000

Sombra Central: ₡6.000

Platea Lateral: ₡6.000

Palco: ₡10.000