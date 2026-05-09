Video: Giacone responde a quienes lo tildaron de fútbol mezquino o ultradefensivo en Fello Meza

Herediano se llevó un 0-1 valioso del Fello Meza ante Cartaginés, en la ida de las semifinales del Clausura.

El estilo de juego que propuso el técnico rojiamarillo, José Giacone, generó algunos cuestionamientos de quienes lo tildaron de fútbol mezquino o ultradefensivo.

"Son opiniones, yo soy un tipo respetuoso de las opiniones, tienen que vender, hablar de fútbol, tienen que criticar para tener una reacción que de mí que no van a encontrar", comentó Giacone.

Además, el estratega enfatizó en que su principal objetivo es que el equipo florense logre el triunfo al final del día. "Quiero darle una alegría a esta afición".

"No tiene ningún sustento (la crítica). Yo mismo dije que nos faltó control de balón, yo mismo lo dije, pero no tiene sustento porque si uno analiza las estadísticas que hicimos, somos el segundo equipo con más goles a favor, somos el primero en vallas menos vencida, hubo partidos en que le llegamos 15 veces al rival. Yo no escuché a ningún herediano hacer esa crítica", añadió.

El Team jugará este sábado a las 8 p. m. ante Cartaginés, en el juego de vuelta de la semifinal en el estadio Carlos Alvarado.