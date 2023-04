Video: ¿Cómo respondió Jeaustin ante insultos que recibió en La Cueva?

Polémica ante insultos de unos aficionados



Me tiró un escupitajo y fue a la pared. Eso no se hace. Hay que tener un poco de respeto, no voy a hablar del tema. Le pegué un sustillo a la pared. Son cosas que me duelen muchísimo porque siempre tiene que haber respeto y es de buen nacido ser agradecido. No podemos dejarnos llevar por situaciones tan apasionadas y más con un trabajador que fue tan honesto. Yo respeto a toda la afición saprissista. Estoy defendiendo otros colores y es normal que la pasión de un juego envuelva.



Yo tengo un corazón y guardo un cariño por toda la afición. He sentido muchísimo respeto y cariño de vuelta.



Panorama de clasificación



Hemos tenido más partidos que entrenamientos. Hay poco tiempo de trabajo, pero seguimos ahí, no se ha perdido la posibilidad de clasificar y hay que ir por eso. Hay que hacer puntaje perfecto.



Partido ante Saprissa



Nos faltó un poco de agresividad en algunos balones disputados, así llegó el primer gol. Luego fue el balón parado que es un momento peligroso.



Rendimiento en el Herediano



Es relativo porque en el último partido que ganamos juntos fuimos campeones. Si vemos las estadísticas, agranda las estadísticas a mi favor. Desafortunadamente, se juntaron los partidos del torneo trasanterior a este.



Expulsión de Fernán Faerron



Sinceramente, tengo tres o cuatro días de conocerlo. No conozco. Es un aspecto a conversar porque es importante que todos estemos juntos.