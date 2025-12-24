Video: Así avanzan las obras del nuevo Rosabal Cordero rumbo a su fase final en 2026

Las obras del estadio Rosabal Cordero continúan y cada vez comienza a tomar más forma el nuevo reducto del Herediano.

El departamento de prensa del conjunto rojiamarillo presentó un video desde el sector norte donde se puede observar como está por finalizar la obra gris del estadio.

También se muestra la vista que tendrá el sector norte, donde estará el gimnasio, las oficinas administrativas y una terraza que estarán por concluirse pronto.

Desde ahí se podrá observar la totalidad de la cancha, así como las montañas de la zona de Heredia, según explicó el arquitecto de la obra, Felipe López.

Los rojimarillos ya suman casi cinco años de espera por el nuevo estadio, aunque según Fuerza Herediana, el nuevo recinto ya estará listo para el 2026.