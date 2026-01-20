Verdugo morado: Repase todos los goles que Marcel Hernández le ha marcado a Saprissa

Este sábado Marcel Hernández volvió a marcarle al Deportivo Saprissa, una de sus principales víctimas en su carrera.

Con esto, el cubano se convirtió en el segundo mejor anotador ante Saprissa en toda la historia, al sumar 19 tantos, solo detrás de Jonathan McDonald.

Fueron 14 con el Cartaginés, cuatro con el Herediano y uno con Alajuelense.

Por si fuera poco alcanzó los 150 goles en la Primera División en solo siete años, convirtiéndose así en el sétimo mejor goleador en la historia.

Lo invitamos a que repase todas las anotaciones que le consiguió marcar el caribeño a los morados y que se dividen así:

CON CARTAGINÉS:

- Fecha 20 Apertura 2018/ 1 gol

- ⁠Fecha 6 Clausura 2019/ 1 gol

- Fecha 17 Clausura 2019/ 1 gol

- ⁠Fecha 18 Apertura 2019/ 1 gol

- ⁠Fecha 3 Clausura 2020/ 1 gol

- ⁠Semifinal Clausura 2020/ 3 goles

- ⁠Fecha 3 Apertura 2020/ 2 goles

- ⁠Fecha 3 Clausura 2022/ 1 gol

- ⁠Fecha 14 Clausura 2022/ 2 goles

- ⁠Fecha 14 Clausura 2024/ 1 gol





CON ALAJUELENSE:

- Fecha 7 Clausura 2021/ 1 gol





CON HEREDIANO:

- Semifinal Clausura 2025/ 1 gol

- ⁠Fecha 9 Apertura 2025/ 1 gol

- ⁠Fecha 16 Apertura 2025/ 1 gol

- ⁠Fecha 2 Clausura 2026/ 1 gol

*Datos estadísticos de Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.







