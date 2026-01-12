Vea aquí los nuevos uniformes del Herediano

El Club Sport Herediano dio a conocer este lunes su nuevo uniforme de marca Reebok.

Para este año, el Team informó que contará con tres uniformes oficiales. El de casa tendrá un diseño tradicional de líneas verticales en rojo y amarillo. El de visita, compuesto por rayas verticales en blanco y rojo. Y un tercer uniforme de color negro con detalles en dorado.

"En Herediano creemos en el trabajo bien hecho, en el respeto por la institución y en cuidar cada detalle que conecta con nuestra gente. Cuando una marca global se alinea con esa forma de pensar, el resultado es claro: una mejor experiencia para el club, para el jugador y, especialmente, para nuestra afición", señaló nuestro Presidente Jafet Soto.

Información clave



El precio de las camisetas será de ₡44.900 para adultos y ₡37.900 para niños. Estarán disponibles en tallas para hombre y mujer, desde niño hasta 3XL.

Eso sí, la camiseta negra estará a la venta en una fecha por definir durante el transcurso de este torneo, es decir, no se venderá de forma inmediata.



Se podrán adquirir en los próximos días en las tiendas oficiales: Oficinas Administrativas del Club Sport Herediano (costado sur del Estadio Eladio Rosabal Cordero), de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Heredia Centro, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Paseo de las Flores, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

