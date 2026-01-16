¿Ve José Giacone como revancha el partido ante Saprissa? El técnico responde

José Giacone tuvo un buen retorno en el banquillo del Herediano al vencer en la primera fecha ante Sporting FC como visitante y ahora tendrá un nuevo reto: vencer a Saprissa en casa.

Precisamente, Giacone enfrentará a su exequipo donde precisamente no tuvo una buena experiencia y salió por la puerta de atrás.

De ese sentimiento de volver a enfrentar al Saprissa habló el estratega en conferencia de prensa previo al duelo de este sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

-¿Vuelve a enfrentar a Saprissa, cómo se siente al respecto?

El partido de mañana será un partido importante, donde cada uno pondrá lo mejor que tiene y nosotros buscaremos respetar la casa. Hicimos un juego muy correcto el otro día y esperamos seguir mejorando y en un torneo tan corto como este es importante sumar de a tres en todos los partidos.

-¿Cómo está físicamente el equipo tras el parón?

Venimos desde la previa poniendo énfasis en el trabajo físico y hay un análisis que hace la prensa de que cuando un equipo corre se cree que está bien físicamente, y cuando está ordenado no está físicamente.

Estamos trabajando muy bien como cuerpo técnico en esta parte, me preguntan puntualmente por Allan Cruz, pero también vi a Elías y Marcel corriendo y desplegándose físicamente y para mí es muy importante para ejecutar nuestras acciones a la mayor intensidad posible.

-¿Qué opinión le genera enfrentar al Saprissa justo en la fecha 2 del Torneo de Clausura?

Ya se empieza a marcar una tendencia, vamos rápido. Ya se empieza a ver una tendencia con dos o tres partidos que se jueguen y nosotros apostamos al primer lugar y para eso tenemos que jugar cada partido como si fuese una final.

-Solo en la primera fecha hubo tres expulsados directos y ustedes se salvaron de una por fuera de juego. ¿Cómo tratar de evitar este tipo de acciones?

Es importante tener cuidado, es algo que hago mucho hincapié no solo ahora, sino en el trabajo de la semana. Sobre todo las faltas innecesarias, porque hay unas como las del otro día que Rubio fue a la pelota y llegó tarde, pero se estableció que había fuera de juego y nos salvamos, esas no son de reclamar, pero las que no son necesarias, esas son las que hay que tener cuidado.

El futbolista que se lamenta por una acción del árbitro se despista y se desconcentra, yo a veces en los entrenamientos trato de hacerlos enojar para ver cómo reaccionan.

-En los últimos días, se ha hablado mucho del joven Gabriel Sibaja de 17 años. ¿Está preparado para un partido como este ante Saprissa?

Vamos a ver si juega mañana. Es un muchacho que tiene muchas condiciones.

-¿Lo ve como una revancha por su etapa anterior con Saprissa?

Todo ese morbo se los dejo a ustedes. Que si juega aquí o allá, lo demás, eso se los dejo a ustedes.

-¿Cómo analiza las nuevas incorporaciones como es el caso de Randall Leal?

Todos los refuerzos pasan por un análisis y mi aprobación y todos los que han llegado son de mi jerarquía y nivel, hay dos jugadores por puesto y está muy bien balanceada la planilla, pienso que en este aspecto el club lo ha trabajado muy bien.

-¿Cuál es la valoración del equipo en esta etapa inicial del torneo?

El equipo jugó bien, pero sí falta mejorar en algunos aspectos. Los primeros partidos del campeonato son muy difíciles y el equipo jugó a una alta intensidad, sacamos conclusiones positivas y falta mejorar.

-¿Qué espera de Saprissa para este segundo partido?

Nada. Me fijo solo en mi equipo y el análisis que hago es para el partido.

-La Federación anda en búsqueda de un director de selecciones nacionales. ¿Cree que la persona designada deba ser costarricense?

Es un tema que debe decidir, la gente que está en la federación son los responsables de lo que suceden, acá hay profesionales para asumir el puesto, pero es una apreciación personal, no tengo vela en el entierro y no es mi responsabilidad.

-¿La planilla del Herediano ya está completa?

Estoy muy conforme con la planilla que tenemos, sin embargo, tenemos chance de inscribir hasta el 2 de febrero y no puedo darte una respuesta definitiva.

-¿Qué le dice a los rojiamarillos que dudan de su contratación en el banquillo?

A mí me gusta convencer en la cancha, a la afición le digo que nos apoye, que el cuerpo técnico ha trabajado con muchas ganas y en cuanto a juego e intensidad e identidad queremos que ellos se sientan representados, pero a mí me gusta hablar con hechos, más que con palabras y ahí trataremos de convencerlos dentro del terreno de juego.

Mi deseo es que el hincha vea al equipo dentro del terreno de juego y sienta felicidad.

-¿Cómo es la relación con Jafet Soto? ¿Él dijo que no llegaría más en el banquillo, pero no sé si lo aconseja de alguna forma?

Él es el presidente del club y ya. ¿Recomendaciones de qué tipo? Él ya no es más el entrenador, después si hablamos de fútbol, pues bueno, pues es una de las voces más reconocidas para hablar, pero él nunca me ha impuesto nada ni en cuanto a la llegada de algún jugador o salida.



