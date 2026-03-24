Liga Deportiva Alajuelense
VAR da veredicto sobre polémica jugada en Herediano-Alajuelense: Vea aquí el análisis
Al final, el Team triunfó 2-1 ante la Liga con doblete de Marcel Hernández.
La Comisión de Arbitraje publicó el audio y el video de la acción que generó la polémica en el triunfo de Herediano 2-1 ante Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado.
La jugada ha generado muchos comentarios sobre quienes pensaban que el balón ingresó en su totalidad y quienes no, luego de un remate de Keysher Fuller.
Luego de la revisión, en el VAR sostienen que "la bola nunca entró".
El Team se llevó los tres puntos y terminó la jornada como líder gracias al doblete de Marcel Hernández.
Aquí está el análisis de la jugada: