Vandalizan el bus del Herediano a su llegada al Fello Meza

El Herediano denunció que el autobús que los transportaba hacia Cartago fue vandalizado por un grupo de aficionados a su llegada al estadio Fello Meza.

Según indicó el presidente Jafet Soto a los medios de comunicación en el lugar, un grupo de aficionados brumosos lanzó piedras contra el autobús y dañó el vehículo que los transportaba al partido ante el Cartaginés de este viernes por la noche.

Aficionados vandalizan autobús del Herediano

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En fotografías y videos suministrados a Teletica Radio se puede observar cómo el vehículo quedó con el parabrisas delantero quebrado, así como varios grafitis en uno de los costados.

El club no reportó a ningún funcionario ni jugador afectado tras este incidente.



