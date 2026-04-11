Club Sport Herediano
Vandalizan el bus del Herediano a su llegada al Fello Meza
Los rojiamarillos aseguran que un grupo de aficionados brumosos lanzaron piedras contra el vehículo.
El Herediano denunció que el autobús que los transportaba hacia Cartago fue vandalizado por un grupo de aficionados a su llegada al estadio Fello Meza.
Según indicó el presidente Jafet Soto a los medios de comunicación en el lugar, un grupo de aficionados brumosos lanzó piedras contra el autobús y dañó el vehículo que los transportaba al partido ante el Cartaginés de este viernes por la noche.
En fotografías y videos suministrados a Teletica Radio se puede observar cómo el vehículo quedó con el parabrisas delantero quebrado, así como varios grafitis en uno de los costados.
El club no reportó a ningún funcionario ni jugador afectado tras este incidente.