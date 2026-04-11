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Club Sport Herediano

Vandalizan el bus del Herediano a su llegada al Fello Meza

Los rojiamarillos aseguran que un grupo de aficionados brumosos lanzaron piedras contra el vehículo.

Por José Fernando Araya 10 de abril de 2026, 20:45 PM

El Herediano denunció que el autobús que los transportaba hacia Cartago fue vandalizado por un grupo de aficionados a su llegada al estadio Fello Meza. 

Según indicó el presidente Jafet Soto a los medios de comunicación en el lugar, un grupo de aficionados brumosos lanzó piedras contra el autobús y dañó el vehículo que los transportaba al partido ante el Cartaginés de este viernes por la noche. 

Aficionados vandalizan autobús del Herediano
Aficionados vandalizan autobús del Herediano

En fotografías y videos suministrados a Teletica Radio se puede observar cómo el vehículo quedó con el parabrisas delantero quebrado, así como varios grafitis en uno de los costados. 

El club no reportó a ningún funcionario ni jugador afectado tras este incidente.

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