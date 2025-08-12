Uno mandó a callar y otro a escuchar: dos celebraciones polémicas en el Morera

Uno los mandó a callar, el otro se puso la mano en la oreja. El tema de las celebraciones en el Morera Soto están dando de qué hablar.

La primera tiene a un protagonista rojinegro como Jonathan Moya, la segunda a Marcel Hernández, un exmanudo que sabe lo que es celebrar títulos nacionales en la cancha eriza recientemente.

La primera fue la de Moya tras anotar un gol en la derrota de la Liga 1-2 ante Plaza Amador. La última de Marcel en el triunfo 0-1 del Herediano en el Morera.

Ambas han sido criticadas por un sector de la afición rojinegra. La de Moya, el propio técnico Óscar Ramírez, indicó que tenía que conversar con él sobre lo sucedido, máxime que el gesto fue a su propia afición.

En cuanto a la de Marcel, el comisario reportó que habría realizado "varios gestos de incitación". Además, el documento también destaca que a Marcel le gritaron "violador, violador", unos hinchas que estaban en la localidad Oeste del estadio.

¿Para usted estos son simples festejos a un gol o son incitaciones?