Un ilusionado Aarón Suárez está de vuelta: "Herediano tiene un equipazo"

El volante Aarón Suárez está de regreso en el fútbol de Costa Rica. El campeón nacional, Herediano, reforzará su medio campo con el volante luego de su paso por el Iğdır FK, de la Segunda División de Turquía.

Teletica.com conversó largo y tendido con el futbolista sobre su experiencia en Turquía, una oportunidad que se truncó en Noruega y cómo Jafet Soto hizo que firmara con el Herediano, el campeón nacional.

@telenoticiascr7 Aarón Suárez explica cómo fue su experiencia como legionario y las razones de por qué no siguió jugando en Turquía. Más detalles en Teletica.com. ♬ sonido original - Telenoticias

—¿Cómo fue su experiencia en Turquía y todo lo que aconteció allá?

Fue una experiencia muy bonita en Turquía, futbolísticamente fue muy bonito, de mucho crecimiento, de ver cosas diferentes, cosas nuevas, de ver un profesionalismo muchísimo más grande.



La parte más complicada fue la parte administrativa, con muchos enredos, con muchas situaciones que no tenían que pasar en la parte del fútbol. Entonces creo que por ahí fue que se dio la salida, pero bueno al final es un momento complicado para uno como jugador y más que iba saliendo con muchas ilusiones, con muchos sueños, pero bueno al final también uno tiene que defender los intereses de uno y bueno... al final no se pudo llegar a ningún acuerdo, tuve que llevar el caso a la FIFA.

Actualmente se encuentra en la FIFA el caso, se encuentra en revisión, dentro de poco seguramente ya lo vayan a revisar y dar un veredicto, pero Dios quiera que todo salga bien.



—¿Es la primera vez en su carrera que le pasaba algo así, que ya tiene que recurrir a abogados para poder desvincularse de un club o ver cómo hacía para continuar con su carrera o que se cumpliera un contrato que había firmado?

Sí, es la primera vez, cuando empezaba a pasar las situaciones, a mí me parecía muy extraño lo que estaba pasando, entonces inmediatamente me comuniqué con Asojupro, con Steven Bryce, que es la persona con la que yo siempre trato de mantener una buena comunicación, la que siempre me ha ayudado en todo momento desde el inicio. Siempre estuvo a disposición mía, me ayudó a conseguir un abogado que me pudiera asesorar, que me pudiera aconsejar con toda la situación que estaba pasando y sí, fue la primera vez, entonces siento que también es una parte emocional y mental muy desgastante.



—¿Es un no cumplimiento de contrato?

Sí, correcto, es un no cumplimiento de contrato. Estuvimos dando tiempo para que pudieran solucionar todos los incumplimientos, pero al final no aceptaron, no quisieron tampoco llegar a una negociación, entonces nos tocó llegar a cosas más severas que es llevar el caso a la FIFA.



—Dicho eso, ya después me imagino que comienza a usted a recibir llamadas, conversaciones y una de esas, fue la de Jafet Soto...

Sí, eso pasó como en febrero. Yo no tenía pensado que eso fuera a pasar, entonces había pagado el alquiler de un año completo del apartamento allá en Turquía, entonces por una parte estaba el depósito, que era un depósito bastante alto y que si me venía antes lo perdía. Entonces hablando también con Bryce, pues me dijo que me quedara ahí en Turquía entrenando, igual ahí en el apartamento había gimnasio y todo, entonces que me quedara ahí entrenando para ver si pronto se podía conseguir un equipo en algún otro país.



Lo que complicó la situación mía de poder encontrar otro equipo en el extranjero es que hay una regla en FIFA que no se puede jugar en más de dos equipos en una misma temporada. Entonces en esa temporada que es la de 2025-2026 yo había jugado ya dos, me parece que dos o tres partidos con la Liga y después que me fui jugué en Turquía también. Entonces ya esa regla no podía conseguir otro equipo que estuviera en la misma temporada.



Lo único que quedaba eran países que estuvieran apenas comenzando una temporada nueva, que eran en el caso de los países escandinavos, Noruega o Suecia. Y me consiguieron un equipo para ir a Noruega, entonces fui a Noruega, me iba a quedar en Noruega y ya cuando iba a firmar el contrato, estaba toda la parte de documentos, entonces como yo tenía el caso activo con el equipo turco y yo aún salía registrado en la federación turca, el equipo de Noruega tenía que pedir alguna documentación y tal vez el equipo turco no se la quisiera dar.



También el caso de FIFA podría perder un poco de fuerza, pues el equipo de Noruega no quiso meterse en ningún problema, no quiso involucrarse, entonces al final no se pudo concretar esa oportunidad en Noruega. Y por eso fue que no pude conseguir equipo en estos cinco meses que han sido. Eso fue la parte más complicada, el no estar jugando, prácticamente solo entrenar uno solo.



Es bastante complicado, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Toda esa situación fue en febrero y en marzo fue que fui a Noruega. Yo no soy de hablar con la prensa, ni de comentar, ni de decir cosas, entonces siempre lo mantuve como a muy bajo perfil.



Las únicas personas que sabían eran la Federación de Fútbol de Costa Rica y la Asociación de jugadores. Y después cuando yo ya en abril decidí venirme aquí para Costa Rica y ver qué pasaba profesionales, más adelante salió la noticia de que yo ya no iba a continuar en Turquía y demás. Entonces, inmediatamente, me contactó Jafet (Soto) y ahí estuvimos conversando.



También varios equipos me habían contactado y también estuvimos conversando y lo más concreto fue por parte de Herediano. Lo estuve pensando por vario tiempo para ver qué decisión tomar y los términos en los que habíamos llegado con Herediano, más que todo de la posibilidad de conseguir algo afuera, me llamaban mucho la atención. Entonces también me parece que Herediano es un gran equipo y siempre está compitiendo en finales, me parece que era una buena opción y la verdad que estoy muy contento.

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—¿Otros clubes ticos también se acercaron o cuando eso sucedió, ya Herediano había adelantado algo?

Cuando estuve en Noruega, eso igual todavía ninguno aquí en Costa Rica sabía, no había salido ninguna noticia. Eso había sido como en marzo y la noticia aquí en Costa Rica salió como a mitad de abril más o menos me parece.



Cuando salió, apenas salió la noticia tuve varias comunicaciones de algunos equipos, al mismo tiempo con Herediano también, pero lo más concreto sí fue parte de Herediano.

—En la media cancha de Herediano hay grandes jugadores como Elías Aguilar y Ronaldo Araya: ¿Cómo analiza esta competencia?

Herediano tiene un equipazo en defensa, en medio campo, en delantera, tiene jugadores de muchísima calidad y no solamente los 11 titulares, sino también suplentes que tienen muchísima calidad, que entran y también hacen la diferencia. Entonces eso hace que el nivel de la plantilla aumente, que el nivel de cada jugador también aumente, que sea una exigencia mucho mayor y eso es muy beneficioso para el equipo y para uno como jugador también.

Me siento muy, muy ilusionado de poder compartir con Elías, con Ronaldo, prácticamente con todos, con algunos también estuve compartiendo en la selección, que ya algunos también los he conocido y he compartido con ellos también.



Y estoy muy contento de ir, ya con muchísimas ganas de empezar, más que llevo casi cinco meses de no estar compitiendo, tengo muchísimas ganas de que ya empiece.

—¿Le escribieron excompañeros de la Liga por pasar a Herediano?

Casi con el que siempre he mantenido mucha conversación es con Van Der Putten. Fue una de las personas que me escribió cuando ya hace poquito que Herediano dio la noticia. No me acuerdo quién más, pero sí, prácticamente Van Der Putten, ahorita que está jugando en la Liga, pero también otros compañeros que también había tenido en la Liga, que ya no están y también mantengo conversación, también me han dado mensajes de apoyo, de felicidad, de buenas vibras.

—Después de todo eso que pasó y esa experiencia tal vez no tan agradable en Europa y el estar de regreso, ¿Cuál es como el objetivo inmediato?

Ahorita el objetivo más importante para mí es retomar el nivel, retomar la forma. Si bien no he perdido la forma, siempre me he mantenido comiendo bien, comiendo saludable, tratando de cuidarme en el aspecto físico. Pero al final no es lo mismo pues estar entrenando solo que ya estar entrenando en un equipo y aparte el ritmo, la competencia que dan cosas diferentes, estímulos diferentes.



Entonces creo que es el objetivo ahorita principal, retomar el ritmo, retomar la competencia, el nivel y después de ahí cada vez ir para más, ir subiendo cada vez más el nivel, ir aportándole más al equipo.

También aprovecho para agradecerle a todas las personas que siempre se han preocupado por mí, que siempre me han escrito, a mi familia, personas cercanas, que siempre ahora que pasé por este momento, que fue un momento bastante complicado, bastante difícil para uno como jugador. Pero que gracias a ellos siempre me mantuve fuerte con buen ánimo, que siempre se preocuparon por mí y agradecerles.

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