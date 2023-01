Triunfo de oro para Guanacasteca ante un deslucido Herediano

Guanacasteca demostró la noche de este sábado su deseo de permanecer en Primera División. Lo hizo frente a uno de los rivales más pintados, aunque lució con muchas dudas: el Herediano.



Los pamperos triunfaron 0-1 ante el Team en el estadio Colleya Fonseca y este triunfo le permitió a la ADG igualar al Santos de Guápiles con 14 puntos, en su lucha por no descender.



El anotador del único gol del encuentro fue Walter Cortes a los 38 minutos. El mismo futbolista cometería un penal al 52’.



La pena máxima enfrentó a dos mexicanos: al portero Antonio Torres y al atacante Jesús Godínez. Al final, ganó el guardameta tras detener la pena máxima.



Los rojiamarillos lo intentaron por todas las vías, pero sin contundencia. Además, ya en los últimos minutos, los visitantes cerraron los espacios con mucho orden.



Este Herediano es curioso, no lo hace mal, pero tampoco es el equipo arrollador de otros tiempos, al menos en este inicio de campeonato.



El juego fue entretenido, hubo acciones para celebrar más goles, pero siempre apareció algún defensa, una mala defunción o los porteros.



Al final, así es el fútbol, hace pocos días, al Team le alcanzaron siete minutos para remontar en San Carlos, pero en esta ocasión no fue así y se marcha del Colleya con una dura derrota ante un equipo que minuto a minuto muestra su deseo de seguir en Primera.