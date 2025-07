¿Sueña Pablo Salazar con dirigir al Herediano en el nuevo Rosabal Cordero?

El Herediano está en temporada de estrenos: estrenará el bicampeonato, el técnico y también está cerca de tener nuevo estadio.

El nuevo timonel del equipo, Pablo Salazar, enfatizó que no ha pensado en ser el estratega que debute en el nuevo Rosabal Cordero, pero que está enfocado en hacer las cosas bien.

"Sinceramente no lo he pensado", comentó Salazar, quien espera estar de regreso al nuevo estadio.

Además, Salazar explicó que "lo que sí le puedo decir es que me estoy enfocando en este inicio en mi carrera de técnico de Primera División, dar lo mejor de mí, ayudar al club desde aquí, en la mejora de jugadores en darle oportunidad a jugadores jóvenes de liga menor, hacer un buen combinado con los de experiencia, me he enfocado mucho en esto".

También Salazar recordó cómo ha sido su proceso como estratega, pues ha dirigido en ligas menores, en segunda división, en fútbol femenino y ha sido asistente en Primera.

"Hace unas semanas se me vino un flashback dentro de la oración, hace un año estaba en segunda división realizando pretemporada, hace dos años estaba en fútbol femenino, tiempo atrás estuve en divisiones menores trabajando con alto rendimiento, u-19, fui futbolista, me gradué en gestión deportiva", señaló Salazar.

Y agregó: "He estado con grandes técnicos al lado, con Jafet que nos ha enseñado que en Herediano hay que aprender a hacer de todo y solucionar, es en el tiempo de Dios, me siento feliz donde Dios me ha llevado en el proceso día a día sin presiones, disfrutando".

El primer reto de Salazar será la Recopa este domingo a las 4 p. m. ante Alajuelense en el estadio Fello Meza.