¡Sin castigo! Fernán Faerron no fue sancionado tras petición de Guanacasteca

“Sobre este tema, y tras el análisis exhaustivo de la prueba videográfica aportada por la ADG, este Tribunal es del criterio unánime de que tanto el árbitro central como el cuarto árbitro tuvieron plena visibilidad de la acción, la cual apreciaron y tomaron la decisión de no sancionar falta, además la jugada se da en aras de una disputa del balón, por lo que no encaja en los supuestos para proceder con sanción de video. Este Tribunal hace ver, como lo ha hecho en reiterados pronunciamientos, que el Tribunal no es una segunda instancia de arbitraje, por lo tanto, no le corresponde interpretar las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral”, mencionó el comunicado del Tribunal.