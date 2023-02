Sigue la polémica: Presidente de Herediano le responde a Chope

21 de febrero de 2023, 6:40 AM

Y agregó: “Acusas a una persona cuando la incriminas de haber realizado acciones malas o de haber tenido una mala conducta. Si don Pablo Wanchope cree que existe una acción ilegal o inmoral de parte del arbitraje a nuestro favor, lo invito a presentar acusaciones y dejarse de rodeos. Si no, le recomiendo enfocarse en su equipo y no en el nuestro el que hace tiempo ya no dirige”.