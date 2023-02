Santos denuncia agresión a hijos de preparador de porteros en el Colleya

8 de febrero de 2023, 9:25 AM

Y agregó: "Que un señor de 70 años agreda verbalmente y se le vaya encima a un muchacho de 17 años deja mucho qué desear. La gente que va a un estadio debe ir al estadio a disfrutar, no a agredir chiquillos".

"Hoy mis dos hijos que hasta hoy vienen a un estadio desde que soy presidente y me dicen: 'Papi, venimos a un estadio a disfrutar, a acompañarlo y suceden estas cosas'".

Por su parte, Jafet Soto, gerente general del Herediano, afirmó que no estaba enterado de lo sucedido, pero adelantó que ofrecía disculpas a Camacho y a sus familiares.

"Habría que averiguar qué sucedió, estoy hablando con lo que me contaron ustedes (prensa). No sé lo que pasó, vamos a preguntarle al jefe de seguridad del partido a ver qué pasó. Podría pedir una disculpa a Pablo Camacho y a sus familiares, pero pido una disculpa por algo que no sé", expresó Soto.