¡Sancionado! Fernán Faerron recibió castigo tras polémica acción

-Sancionar al jugador Juan Diego Madrigal Espinoza con un partido de suspensión y una multa de 75.000°° colones de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo partido.



-Sancionar al club con una multa de 500.000°° colones de conformidad con el artículo 61 inciso 1 del Reglamento Disciplinario, por no cumplir la política de medios y no presentar al jugador escogido por la televisora para que brindara la entrevista flash.



-Sancionar al club con una multa de 200.000°° colones de conformidad con el artículo 41 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, ya que por tercera ocasión en la temporada el club incurre en conducta incorrecta (cinco o más tarjetas en un mismo partido).



Herediano:



-De la revisión exhaustiva del video oficial del encuentro, este Tribunal es del criterio unánime que el jugador Fernán Faerrón Tristán del Club Sport Herediano muerde al jugador Alvin Bennett Freckleton de la AD Santos, por lo que se sanciona al jugador Fernán Faerrón Tristán con tres partidos de suspensión y una multa de 125.000°° colones de conformidad con el artículo 37 inciso 3 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División. La revisión se da a solicitud de parte y por la potestad de oficio con la que cuenta el Tribunal.



Guadalupe FC:



-Sancionar al jugador Jostin Daly Cordero con dos partidos de suspensión y una multa de 100.000°° colones de conformidad con lo regulado en el artículo 37 inciso 3 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por ser culpable de juego brusco grave.



-Sancionar al club con una multa de 200.000°° colones de conformidad con el artículo 41 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, ya que por cuarta ocasión en la temporada ha incurrido en conducta incorrecta.



Sporting FC:



-Sancionar al jugador Ariel Soto González con un partido de suspensión y una multa de 75.000°° colones de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.



Guanacasteca:



-Sancionar al masajista Jack Galindo Hidalgo con un partido de suspensión y una multa de 75.000°° colones de conformidad con el artículo 36 inciso 2 del Reglamento Disciplinario, por perder tiempo deliberadamente atentando contra el juego limpio.



Puntarenas FC:



-Sancionar al club con una multa de 200.000°° colones de conformidad con el artículo 71 inciso 1 del Reglamento Disciplinario, por el lanzamiento de objetos no contundentes (bolsas con fresco) por parte del público al terreno de juego.



AD San Carlos:



-Sancionar al jugador Yurguin Román Alfaro con un partido de suspensión y una multa de 75.000°° colones de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.