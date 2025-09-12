"Salí de la mejor manera": Fernán Faerron habla por primera vez de su desvinculación de Herediano

Este jueves sorprendió la noticia que el defensor Fernán Faerron se desvinculaba de Herediano. Actualmente, se recupera de una lesión tras una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Teletica.com buscó al futbolista este viernes para conocer su versión tras la salida del Team, club en el que fue pieza vital para lograr el cetro 30.

—¿Cómo está de su lesión?

Gracias a Dios la recuperación va muy bien y en aproximadamente un mes ya podré estar de regreso en las canchas.



—¿Por qué salió de Herediano?

Fue una decisión personal. Consideré que era el momento de dar un paso al lado y buscar nuevas oportunidades.



—¿Se ha dicho que usted estaba inconforme por el dinero que estaba recibiendo a raíz de su lesión?

Prefiero no entrar en detalles de ese tema por respeto a los acuerdos legales. Lo que sí puedo decir es que mi decisión no fue por la lesión, sino por otros factores que ya venían de tiempo atrás.



—¿Cómo terminó su relación con el Herediano y Jafet Soto?

De la mejor manera. Estoy agradecido con el club y con Jafet por la oportunidad, y siempre voy a desearles lo mejor.



—¿Se marchará para Turquía?

Estoy valorando diferentes opciones para tomar la mejor decisión para mi carrera y mi familia.

