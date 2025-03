Ronaldo Araya revela padecimiento de tiroides

El volante de Herediano Ronaldo Araya revela que sufre un padecimiento de tiroides.



"Tengo un problemilla en la tiroides que tengo que tratarme, pero cuando termine el torneo lo haré para hacerlo de la mejor manera", contó Ronaldo.

El futbolista indicó que una vez finalice el certamen comenzará a tratarse de esta afectación.

"Hay un tratamiento que me va a ayudar, lastimosamente no lo he podido tratar por el tema del doping, cuando acabe el torneo voy a tratar de hacerlo para que me ayude físicamente, todo es un conjunto, yo no lo había tratado", reveló Ronaldo.

Y agregó: "En vacaciones uno se descuida un poco y cuando llegaba al club, había subido mucho y uno decía en qué momento, no pasé comiendo hamburguesas, pizza, pero he tratado de compensarlo con el tema de trabajo de gimnasio y lo he manejado bien".

Esto ha llevado a Araya a intentar mejorar sus hábitos, como por ejemplo el trabajo de gimnasio y fuerza para poder estar a tono.

"Me siento bien, he cambiado hábitos en mi vida que me ha servido mucho, antes no hacía tanto gimnasio, he agarrado ese amor por hacerlo a diario, me he contagiado de los líderes del equipo, Yendrick Ruiz, Keyner Brown, Yeltsin Tejeda, el día a día lo he ido mejorando, he agarrado hábitos que uno aprende de las personas de experiencia, estoy bien, me siento bien, estoy para competir", concluyó.