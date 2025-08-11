¿Rinden más los jugadores con Jafet Soto en el banquillo? Aquil Alí responde

Jafet Soto es Jafet Soto. El presidente de Herediano lo volvió a hacer: silenció el Morera y salió sonrisa de oreja a oreja de la casa rojinegra.

Luego de la destitución de Pablo Salazar y con el triunfo con Jafet como técnico interino, el propio Soto Molina indicó en conferencia de prensa que Salazar tenía cuota de responsabilidad en el triunfo adquirido en suelo erizo.

Jafet agradeció a Salazar y dijo que tenía un 75% de responsabilidad en el resultado frente a los rojinegros.

En Teletica.com conversamos con el dirigente Aquil Alí sobre el nuevo triunfo herediano y Jafet.

—¿Cómo analiza al equipo tras la victoria ante la Liga?

Somos bicampeones, no es que dejamos de jugar o ya no sabemos jugar, ayer fue un buen partido contra un rival fuerte, veníamos de perder en Nicaragua, una situación complicada, habíamos perdido dos partidos seguidos e ir a la Liga y sacar los puntos ahí muestra que el equipo cuando quiere saca los resultados.

—Antes era Alajuelense y ahora es el Herediano el que parece que le tiene la medida puesta a la Liga: ¿Se volteó la tortilla como se dice popularmente?

Yo escuché a Jafet decir que Pablo tuvo un 75% y el otro 25% fue él (Jafet), de haber ganado el partido contra la Liga, pero las cosas que Jafet hace y siempre lo hemos llamado en momentos oportunos y es la razón por la que él ganó los dos campeonatos y la Unafut le otorgó el trofeo al mejor entrenador, no es algo que nos tome por sorpresa, es algo meritorio.

Aunque él (Jafet) estuvo solo dos o tres días, él conoce, él está al tanto de todo lo que pasa en el fútbol nacional, él hizo lo que tenía que hacer, al final logró salir con un gran triunfo luego de siete años de no haber ganado ahí, para mí es un gran orgullo de la parte de nosotros, no creo que todos lo hubieran podido hacer. Esperamos que la persona que vamos a traer haga lo de Jafet.

—¿Siente que los jugadores rinden más con Jafet Soto en el banquillo?

Yo no creo que los jugadores rindan más, es un tema de detalles cuando vienen partidos contra los grandes, si usted falla en un detalle ya empieza a caer el dominio, la situación es que los detalles para Jafet son muy importantes, eso es la diferencia, no es que Pablo no estaba haciendo su trabajo, pero a veces yo siento que una persona que conoce y tiene experiencia, es sentarme con él y pedirle como un consejo para seguir adelante para aprender.

Jafet tiene 12 años de estar en Herediano y lo que ha demostrado es que en los primeros años ha tenido sus problemas y ha perdido finales, en los últimos años ha tenido mucho éxito porque aprendió de los errores, hoy en día se convierte en la fuerza que tenemos. Hoy aprendemos del pasado.

Es solamente ganar un partido, no vamos a sacar pecho por ganar un partido, nosotros lo vemos un paso adelante para tratar de ver como hacemos historia después de 93 años un tricampeonato, pero es un partido más y el interés nuestro es salir tricampeones.

