Respeto mutuo: Jafet Soto le agradeció a Joseph Joseph

El presidente de Herediano, Jafet Soto, le agradeció a Joseph Joseph, jerarca de Alajuelense, por las facilidades brindadas para que el Team pudiera jugar en el Morera Soto ante el Marathón de Honduras en Copa Centroamericana.

Los rojiamarillos publicaron una carta firmada por Jafet dedicada a la dirigencia manuda, encabezada por Joseph Joseph.

"Reciban nuestro más sincero agradecimiento por el respaldo, la disposición y las facilidades brindadas", escribió Soto.

Además, la cabeza dirigencial de los florenses destacaron la coordinación y la gestión realizada por los manudos a pesar del poco tiempo de respuesta.

"En el terreno de juego somos rivales y defendemos con orgullo nuestros colores; fuera de él, somos instituciones centenarias que reconocen su historia, se respetan mutuamente y comprenden la responsabilidad que representan para el fútbol costarricense", agregó Jafet.

Al final, el Team igualó sin goles ante Marathón.