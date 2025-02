Real Salt Lake es un hueso duro de roer en Utah

Herediano llega a Utah para medirse con el Real Salt Lake y en la mesa está un boleto a la siguiente ronda de la Copa de campeones de Concacaf.

Los costarricenses no lograron sacar ventajas en casa tras el 0-0 de hace una semana y jugarán en una plaza complicada.

El Real Salt Lake solo ha perdido una vez en casa en 11 partidos por esta competencia: fue en el juego de vuelta de la final (1-0) contra Monterrey en 2010/11.

Pero hay un dato que favorece a los rojiamarillos: “Tiene 4 encuentros sin poderle ganar a clubes de Costa Rica (2 empates y 2 derrotas vs. Deportivo Saprissa en la semifinal de 2010/11 y vs. CS Herediano en el Grupo B de 2012/13 y en la Ronda Uno 2025)”.

“La estrategia nuestra para mañana tiene que ser importante, mantener un orden, ellos tienen que jugar diferente proponer y generar sus opciones y creo que mañana los jugadores esperemos que interpreten todos los momentos del juego y estamos listos para esta batalla final”, apuntó el técnico del herediano, Alexander Vargas.

Una ventaja clara que tiene Herediano es que en casa no recibieron goles.

Real Salt Lake and Herediano: Their scenarios to move forward! ➡️@KavakMexico pic.twitter.com/vzBuz3gonj