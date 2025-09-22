¿Quién más? Jafet Soto asume el banquillo de Herediano

Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025.



"El DT bicampeón vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada", informó el departamento de prensa del cuadro rojiamarillo.



Además, el club publicó esta carta de Jafet dirigida a la afición herediana:

El pasado sábado, el Team cayó 1-0 ante Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez y el pasado domingo, el equipo hizo oficial la salida de Hernán Medford.

Los bicampeones nacionales son sétimos con 13 puntos.