¿Qué sucedía en el mundo la última vez que Herediano no clasificó?

Era el año 2008, cuando Herediano se quedó por fuera de la segunda fase del campeonato de Primera División. Esto no volvió a ocurrir hasta este 2025.

Y un día volvió a suceder.

35 campeonatos, hace 17 años.

El bicampeón #Herediano dejará vacante el cetro y por 1ª vez desde el 2008 quedó fuera en la fase de clasificación.

Mucho ha cambiado en estos 17 años. Jafet aún era jugador cuando ello sucedió. Paulo Wachope era el DT. pic.twitter.com/NRgNehPI0x — Christian Sandoval (@c_sandovalp) December 8, 2025

Era el Torneo de Invierno 2008, certamen que ganó Saprissa. Alajuelense terminó en la segunda casilla y los otros dos invitados a semifinales fueron San Carlos y Pérez Zeledón.

En un campeonato que se jugó en dos grupos, los rojiamarillos fueron cuartos, por detrás de La Liga, los Guerreros del Sur y los Norteños, y solo por delante de Universidad de Costa Rica y Cartaginés.

Aquel año los tibaseños se dejaron su corona 28 y el goleador fue Víctor Núñez, con 12 tantos para Liberia Mía, mientras que Mauricio Solís fue el mejor anotador de Herediano con seis dianas.

Un día después de la eliminación de los florenses en el 2008, los medios ticos destacaban un temporal que mantenía a 1.700 personas en albergues, además de varias notas sobre la crisis financiera que golpeó la economía global aquel año. También se informaba que piratas somalíes pedían 25 millones de dólares como rescate por la embarcación Sirius Star.

Ese mismo año, la canción más escuchada según Billboard fue Low de Flo Rida y la película más taquillera fue The Dark Knight, segunda de la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman.

El BlackBerry era considerado el mejor celular inteligente del momento y el iPhone 3G era el modelo más reciente de Apple.

En los deportes, aquel año el Super Bowl lo ganaron los New York Giants ante los New England Patriots; en la NBA se coronaron los Detroit Pistons y los Philadelphia Phillies se dejaron la Serie Mundial.

El planeta fútbol vio a España ganar la Euro, Manchester United la Premier y la Champions, Bayern Múnich la Bundesliga, Inter de Milán la Serie A, Real Madrid La Liga y a la Liga Deportiva Universitaria de Quito la Libertadores.