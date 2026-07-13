¿Qué pasa con Fernando Lesme en Herediano?

Jafet Soto, presidente de Herediano, explicó qué sucede con el atacante paraguayo Fernando Lesme y por qué aún no tiene el pase internacional.

"Él está asesorado, la semana pasada estuvimos en eso, el pase llegará mañana (hoy lunes) o martes a más tardar. Para nadie es un secreto que FIFA avaló la ley Diarra. El jugador no tenía contrato, si tuviera perfectamente podría romperlo, a Fernando nadie lo llamó del Celaya ni del Piratas, creo que en México se cerraron los registros y en Liga Expansión también y tampoco lo llamaron para decirle cómo le pagaban o qué plan había", comentó Jafet.

Soto calificó de "vivillo" a quien ahora aduce que Lesme tenía un contrato con un club de Liga Expansión.

"Yo creo que más de un vivillo de esa Liga Expansión, que ha decaído mucho, y que prácticamente es una liga que está en el abandono y donde ven que es atractivo ver a los clubes de Costa Rica", añadió.

Por último, Jafet dejó claro que Lesme llegó al Herediano en condición de agente libre.

"Negocio no hay, Lesme vino en condición de libre porque, según el contrato que él tenía en la federación, del equipo anterior, cuando estaba a préstamo en Liberia, terminaba en mayo 2026, ahora apareció otro contrato, qué raro... estamos dándole el mayor apoyo, eso en dos días queda solucionado, el pase no se le puede negar a ningún jugador, luego hay otras instancias, si él quiere demandar al equipo es una decisión personal", concluyó.