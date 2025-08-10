¿Qué esperar del Herediano de Jafet para enfrentar a Alajuelense?

Herediano llega este domingo al Morera Soto para medirse con Alajuelense y en el banquillo de los bicampeones estará Jafet Soto.

Una vez más el presidente florense se pone el traje de entrenador, y esta vez parece que será por un cotejo.

Los florenses llegan a la tercera fecha del Apertura con un empate y una derrota a su haber. Este es el presente de Soto y lo tiene claro.

“El fútbol es presente y nuestro presente es el domingo contra Alajuelense. Estoy en esta situación por este partido, sin importar quién fuera el rival. Pasó en este momento, pero pudo ser otro equipo. Totalmente preparado para un clásico provincial”, detalló Soto.

Jafet adelantó que la oncena cambiará de estilo con respecto a Pablo Salazar, de la siguiente manera:

“Solo hay tres jugadores que no dirigí el torneo pasado. Todos los demás, desde los lesionados hasta los que están listos para competir. Y ayer hubo una charla de 45 minutos recordando los conceptos que me gustan y de la forma en que lo necesito”.

El partido se jugará en el Morera Soto, que estará con aforo reducido.