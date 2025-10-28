¿Qué es "carnet dorado": el acuerdo entre Herediano y Pitbulls?

El Herediano y el Pitbulls Santa Bárbara FC aplicarán un acuerdo con la nueva regla del carnet dorado, explicó el club de la Liga de Ascenso en un comunicado de prensa.

El Team es el bicampeón, mientras que el Pitbulls, es un club recién ascendido a Segunda.

Información sobre esta nueva normativa:

1- La regla solo acoge jugadores Sub-20.

2- El número máximo de jugadores que los clubes de Primera División pueden ceder es de cinco.

3- Entra en vigencia de forma inmediata.

4- Los jóvenes pueden jugar con el equipo dueño de su ficha, ya sea con categorías menores o la primera división en caso de que así lo pidan, pero debe de existir siempre un lapso de 24 horas de descanso entre los juegos.

5- Esta normativa solo es entre clubes de Primera y Segunda División.