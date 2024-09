¿Qué dijo Jafet Soto tras la eliminación del Torneo de Copa?

El presidente y entrenador de Herediano, Jafet Soto, analizó la eliminación del equipo del Torneo de Copa, tras perder 2-0 ante Guadalupe.

Soto analizó el trabajo de los jóvenes y también se refirió al técnico José Giacone, quien no continuará en el Diriangén de Nicaragua.

Estás fueron las declaraciones de Jafet Soto:

Eliminación ante Guadalupe: Tranquilo, hay que felicitar a Guadalupe, ganaron bien, nosotros también ganamos al ver jóvenes, son jugadores de 15 y 16 años, había que cumplir con los minutos de la regla.

Jóvenes: Es el primer partido que hacen juntos, hoy entrenamos en la mañana con ellos. Venimos con una carga de muchos partidos.

Nuevo técnico: Imagínese yo soy el presidente y no sé. Yo soy el presidente y no sé.

Trajín de partidos: Así es esto, yo creo que para nosotros de acuerdo a lo que veníamos jugando, jugamos grandes partidos hace 15 días, veníamos con una carga muy importante. Tenemos prioridades. Siempre es prioridad ganar y queríamos ganar.

Sangre joven: Salgo orgullosísimo de los chamacos. Si no los pone uno, cuando los vamos a poner. Podemos poner uno, pero cinco en un solo partido.

Regla de jóvenes: Yo creo que nosotros como club sin poner ninguna excusa, no es mi estilo ni el de la institución. Que pasa si yo hago los cinco cambios, no para quitarle valor al torneo de copa, y un jugador menor se me lesiona al minuto 30 y yo lo necesito. Creo que son cosas que el torneo no se puede hacer a la fuerza. Hay cosillas que hay que seguir mejorando. Ganaron bien, me alegra por ellos y nosotros debemos continuar.

Afición: Tienen todo el derecho de estar molestos, sin ofender. Yo también estoy molesto, soy aficionado y socio desde 1991, hay mucho de ganancia el día de hoy. Me hubiera encantado tener el equipo que venía con ritmo. Aprovechamos para ver opciones. Que pasa si a Tuti lo vendemos esta semana, hoy algunos nos demostraron que están preparados. Yo necesito ver y saber qué joven está preparado para suplir a Andy Rojas. Hoy ganamos por todo lado, nos duele, aceptamos la derrota pero así es el fútbol.

Anthony Walker: es el debut, no salgo muy feliz con el arbitraje de Adrián, es increíble cuando un jugador se lesionaba, pedía camilla. Tenemos un récord muy negativo con Adrián, él no tenía nada que ver, pero hay cosas que no me gustaron.

Árbitro: No quiso hacer los cambios, no le dio la gana. A Miguel, cuando se arratona y sale, cuánto lo dejó afuera, un minuto, así es esto. Dichosamente ahora viene el VAR, me extraña de un árbitro que trae ritmo.

Nuevo técnico: No sé, vamos a ver la junta.

José Giacone: lo vamos a consensuar, Giacone tenía equipo hasta hoy, oficialmente no sé. Giacone es un gran entrenador, pero no hemos hablado con él, no nos hemos reunido, no tenemos prisa. Tenemos que recuperar los puntos que hemos perdido.

Giacone en Diriangén: Ustedes tienen un comunicado oficial por parte del Diriangén, que yo sepa no se ha pronunciado.

Jafet como técnico: Me siento tranquilo tras estos partidos. Es positivo porque en general han sido 15 días muy muy buenos. Por lo que estoy viendo, por la actitud, por cómo competimos, me siento muy feliz por todo lo que se está haciendo a nivel internacional y nacional.

Tiempo para todo: Si uno se organiza, siempre hay tiempo. Así me he organizado con orden, donde hay orden está Dios.