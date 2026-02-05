¿Qué dice Fuerza Herediana sobre cambios accionarios en el equipo?

Fuerza Herediana publicó un comunicado de prensa este jueves sobre cambios accionarios.

Los florenses indicaron que "en cumplimiento de lo establecido en el contrato de arrendamiento vigente y una vez completado el debido proceso ante el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, ha informado oportunamente los cambios accionarios correspondientes".

Los rojiamarillos comunicaron que "ambos trámites fueron concluidos satisfactoriamente".

El Team es administrado por Fuerza Herediana S. A. desde el 2013.

Actualmente, Jafet Soto es el presidente del club.

