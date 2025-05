Se reportan problemas en el ingreso de aficionados en el estadio Carlos Alvarado, para la gran final entre Herediano y Alajuelense.

"Es una decisión de Fuerza Pública y ahorita no está permitiendo el ingreso y hasta que se acomoden más y no es que no hubo sobreventa de boletos en cualquier caso la gente podría cambiar sus boletos mañana en las boleterías", informó José Pablo García, Jefe de prensa de Herediano.

El estadio ya está lleno y aún hay gente que quiere ingresar pic.twitter.com/WvjrgCkhfu — TD Más (@tdmascrc) May 29, 2025

La gente está molesta afuera con entrada en mano pic.twitter.com/BfYXWZXuap — TD Más (@tdmascrc) May 29, 2025

Noticia en desarrollo