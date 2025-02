Problema con visas también afectó al Herediano: Cinco jugadores no viajaron a EE. UU.

Herediano deberá afrontar el partido de vuelta ante el Real Salt Lake con nueve bajas, cinco de ellas por problema de visado.

Al igual que en el Saprissa, donde no pudo viajar el argentino Nicolás Delgadillo para afrontar el partido ante el Vancouver Whitecaps, en el Herediano la situación es mucho más compleja.

Los rojiamarillos deberán sortear el partido de vuelta con nueve bajas, cinco de ellas por visa. Estos fueron: Yurguin Román, Marcel Hernández, Yeltsin Tejeda, Joseph Bolaños y el hondureño Getsel Montes.

Además, no podrán estar por lesión, José de Jesús González, John Jairo Ruiz, Yendrick Ruiz y Aarón Cruz.

Al respecto, el técnico rojiamarillo, Alexander Vargas, explicó que confía plenamente en los 19 futbolistas que viajaron para hacerle frente al partido y obtener la clasificación.

“Eso es una planilla muy basta, lo hemos repetido muchas veces, no podemos depender de un solo jugador, pero los que hicieron el viaje lo hicieron de buena manera y ellos dentro del terreno de juego lo han hecho de buena manera, que sí me hacen falta jugadores, pero no los tenemos y no me puedo poner a llorar y los que vinieron”, enfatizó.